На Івано-Франківщині пара наклала на себе руки за місяць до весілля: священик відмовився їх ховати

Родичі загиблої зверталися з висновком експертизи про причину смерті дівчини, де вказана "серцева недостатність", до єпископа.

У селі Річка Косівського району Івано-Франківської області священик відмовляється відправити службу за упокій пари, яка за місяць до весілля наклала на себе руки.

Родичі у відчаї: не допомогло навіть звернення до єпископа. Близькі також наполягають, що у випадку з дівчиною самогубство не доведене, передають "Новини Закарпаття".

Трагедія сталася 20 липня. Родичі розповіли, що того дня 23-річна Мар’яна Кіщук та її 26-річний наречений Микола були разом з сім’єю дівчини на випускному її молодшого брата. Вночі наречені, не дочекавшись завершення свята, захотіли поїхати додому. Мама дівчини відвезла їх до власного будинку, залишила та повернулася на святкування.

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"Їхати недалеко – два кілометри, а коли повернулися він (Микола, – Ред.) виніс її на руках з хати і сказав, що Мар’яні дуже зле", – розповідає родич.

У цей час дівчина вже була мертва. Її відвезли до Косівської районної лікарні, але повернути дівчину до життя не вдалося. У висновку експертизи вказується, що причина смерті – отруєння невідомою речовиною, яке викликало серцеву недостатність.

Зранку наречений Микола перепитав, чи жива Мар’яна. Після цього хлопець взяв мисливський карабін та вистрелив собі у груди. Помер на місці.

У місцевій церкві Святителя Василія Великого (УПЦ КП) о. Михайло Кіщук відмовився відправити службу за упокій померлої. Мар’яну поховали у неділю, а Миколу ховають у середу, 25 липня.

Родичі загиблої зверталися з висновком експертизи про причину смерті дівчини, де вказана "серцева недостатність", до єпископа. За їхніми словами, він погодив службу за упокій, однак навіть додзвонитися до священика Михайла Кіщука не зміг. Повернувшись до села, родичі побачили, що церква зачинена. Зв’язатися зі священиком їм досі не вдається.

Нагадаємо, 4 червня відомий український режисер Леонід Кантер наклав на себе руки. Перед самогубством він залишив декілька записок, в яких пояснив мотиви цього кроку.