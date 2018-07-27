З вибухотехніками та собаками: як проходить хресна хода вірян в Києві (фото)

15:08, 27 липня 2018
Суспільство
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У центрі Києва проходить хресна хода вірян Української православної церкви Московського патріархату з нагоди 1030-річчя Хрещення Руси-України.

Як передає кореспондент УНІАН, на Володимирській гірці відбувся молебень, який очолив глава УПЦ МП Онуфрій.

Після чого віряни та духовенство ходою вирушили до Києво-Печерської Лаври. Колона рухатиметься за маршрутом: Володимирська гірка - вул. Трьохсвятительська – вул. Грушевського – вул. Мазепи – вул. Лаврська.

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Колону вірян охороняють правоохоронці. Попереду колони рухається автомобіль вибухотехнічної служби, а також ідуть поліцейські з службовими собаками.

Рух транспорту на вулиці Михайла Грушевського, Європейській площі та прилеглих вулицях перекрито ще зранку.

Раніше повідомлялося, що близько п'яти тисяч правоохоронців забезпечують порядок під час хресної ходи у Києві.

Як відомо, у Києві розпочалася хресна хода на честь 1030-річчя Хрещення Русі. За попередніми оцінками, у ході беруть участь не менше 100 тисяч осіб.

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Новина в сюжеті: 1030-річчя хрещення Русі-України
Теги: #Київ#хресна хода в Києві#Хресна хода