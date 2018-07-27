Близько п'яти тисяч правоохоронців забезпечують порядок під час хресної ходи у Києві (фото)

У поліції закликають негайно повідомляти на лінію "102" у разі виявлення невідомих валіз, коробок та інших підозрілих предметів.

Сьогодні, 27 липня, у Києві з нагоди 1030-річчя хрещення Київської Русі відбудеться хресна хода.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Києва, за порядком у столиці стежитимуть близько 5 тисяч поліцейських та військовослужбовців Національної гвардії України.

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Також у центрі міста правоохоронці з металошукачами перевіряють речі громадян.

У поліції закликають негайно повідомляти на лінію "102" у разі виявлення невідомих валіз, коробок та інших підозрілих предметів, щоби їх перевіряли відповідні служби.

Зазначається, що після урочистого молебню на Володимирській гірці віряни вирушать за маршрутом: вулиця Трьохсвятительська – площа Європейська – вулиця Грушевського – Києво-Печерська Лавра.

За попередніми даними МВС, у хресних ходах, що відбудуться у Києві 27-28 липня з нагоди 1030-річчя хрещення Київської Русі, візьмуть участь до 200 тисяч вірян Київського та Московського патріархатів Української православної церкви.