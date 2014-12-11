Російські шпигуни повернулися до Європи через початок нової «холодної війни» - ЗМІ

Користуючись методами СРСР, російські спецслужби намагаються просувати інтереси Москви на Заході, впливати на громадську думку і вербувати шпигунів. Про це повідомляє ZN.UA з посиланням на видання Newsweek, нагадуючи про недавній скандал в Латвії, де депутата Тетяну Зданоку запідозрили у шпигунстві на користь Росії.

Зданока очолює Альянс російськомовних громадян Євросоюзу. Вона заперечує, що має які-небудь зв'язки з російськими спецслужбами і називає підозри "брудними трюками" її політичних опонентів у Латвії. Видання пише, що такі виправдання - типовий прийом часів Холодної війни.

У латвійській розвідці кажуть, що розслідування проти Зданоки зупинили. Але Латвія - не єдина країна, де за останній рік значно збільшилася кількість російських шпигунів. Служба захисту конституції Німеччини і шведське розвідуправління Säpo теж повідомляють, що в їх країнах пожвавилася діяльність шпигунів з початком війни на Сході України.

"Головні європейські розвідувальні управління підтверджують, що третина російських дипломатів в посольствах насправді працюють на розвідку", - йдеться в статті.

Крім того, російські агенти намагаються популяризувати в Європі думку, що Кремль нібито має "законне право змінювати кордони країн колишнього СРСР. Для цього Москва використовує так званих "Russlandversteher" - "тих, хто розуміє Росію". Вони постійно закликають до розрядки відносин між Брюсселем і Москвою і домагаються скасування санкцій, які називають "помилкою".

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"У 50-х Радянський Союз витрачав великі кошти на газети, інформаційні агентства і встановлення зв'язків з вченими на Заході. Британці та американці відповідали на ці кроки СРСР аналогічним методом. Це тривало аж до 70-х років. У 2000-х спецслужби Росії відновили гру і діють такими ж методами, що і десятки років тому", - сказав глава кафедри журналістики в Університеті Брунеля Пол Лашмар.

В цей час, Москва називає неурядові організації Заходу, які працюють в Росії, "агентами впливу" і тисне на них. Але, за словами Лашмара, це навряд чи правда, оскільки така діяльність спецслужб викликала б скандал в США і ЄС.

"У часи Холодної війни СРСР вербував комуністів на Заході і робив з них своїх агентів впливу. Однак "ліві" на той час були непопулярні і не ефективні. КДБ укладала з ними угоди, які зобов'язували завербованих агентів вести пропагандистську роботу. Однак зараз Росії значно легше впливати на думку західного суспільства, оскільки ідеологія більше не цікавить Кремль", - йдеться в статті.