Завтра в Україні знову тумани, сильні дощі та мокрий сніг

Вдень опадів стане менше, з'являться прояснення, повідомляє Opogode.ua.

Також очікуються тумани, мряка, при опадах - ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах - ожеледиця.

Температура повітря передбачається вночі від 5 морозу до 4 тепла, вдень -1+6 градусів, у Криму до +10 градусів.

У західній частині - мокрий сніг, вдень можливі прояснення. Очікується сильний вітер. Температура повітря вночі 0-5 морозу, вдень 0-4 градуса тепла.

У північних областях мокрий сніг і дощ. Температура повітря вночі 0-5 морозу, вдень від 1 морозу до 4 тепла.

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У центральних областях вночі очікується волога погода з мокрим снігом і дощем, вдень припинення опадів. Температура повітря вночі від 3 тепла до 3 морозу, вдень 0-5 градусів тепла.

На сході України випаде дощ, місцями з мокрим снігом. Температура повітря вночі від 3 тепла до 3 морозу, вдень від 1 морозу до 5 градусів тепла.

У південній частині - переважно дощ, вдень в Одеській області без опадів. Температура повітря вночі 0-5 тепла, вдень 2-7 тепла, в Криму до 10 градусів тепла.

У Києві 12 грудня вночі передбачається сильний мокрий сніг та дощ, вдень послаблення опадів. Температура повітря вночі 0-2 морозу, вдень 1-3 градуси тепла.

Вітер в Україні очікується південно-західний, 5-12 м/с, на заході пориви 15-20 м/с.