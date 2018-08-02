Українці сором'язливі поки їх не загнати в кут: американський підприємець розповів про потенціал українського суспільства

Він зазначив, що здатність суспільства протистояти прогнилій владі свідчить про потенціал країни.

Українці - добрі і сором'язливі, але якщо їх загнати в кут, народжується величезна сила. Здатність суспільства протистояти прогнилій владі, не маючи нічого, крім сили волі - це неймовірно.

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Про це в матеріалі журналу "Новое время" розповідає американський підприємець Пітер Сантенелло. Він зазначає, що в XXI столітті на таке здатні одиниці суспільств. "Це свідчить про потенціал країни - в людях є щось більше, ніж вони можуть собі уявити. Часто українці не віддають належне собі і співвітчизникам", - вважає він.

Сантенелло зазначає, що на відміну від багатих країн, "Україна - не споживча культура, частково в силу економіки, але також через те, що консюмеризм не вплетений так сильно в тканину суспільства, як це сталося в Америці". "Тут менше вибору, менше надмірностей, менше відходів", - констатує автор.

При цьому він зазначив, що існує кілька моделей, на які можна рівнятися, але країна має потребу в здоровому лідерстві. "Краще мати верховне лідерство. Але в XXI столітті на планеті Земля таке трапляється рідко. Тому не варто покладатися на лідера, який створить нарратив вашого життя... Лідерство починається всередині, а потім виходить назовні, а не навпаки. Краще мати і те і інше, але більшість країн світу не можуть дозволити собі розкоші бути Норвегією", - зазначає Сантенелло.

Повну версію матеріалу читайте в новому номері журналу "Новое время" від 2 серпня 2018 року.