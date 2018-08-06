Сонячне затемнення 11 серпня: чого чекати від найвпливовішого затемнення 2018 року

Вплив цього сонячного затемнення можна буде відчувати іще два тижні після нього.

У суботу, 11 серпня 2018 року, з 11:02 до 14:30 в знаку Лев відбудеться одне із найбільш доленосних і впливових сонячних затемнень 2018 року. Це сонячне затемнення 2018 буде останнім у «коридорі» трьох затемнень літа 2018.

Його зможуть спостерігати жителі Монголії, Казахстану і північного сходу Китаю. Пощастить тим, хто проживає в Скандинавії, Гренландії і в північній частині Канади. Українці також зможуть побачити це явище.

Вплив сонячного затемнення 11 серпня на професійну сферу

За прогнозами астрологів сонячне затемнення 11 серпня змінить життя багатьох людей: хтось вимушено або за власним бажанням піде з ненависної роботи, хтось займеться новим видом діяльності, а хтось подасться на пошуки улюбленої справи. Сонячне затемнення 11 серпня 2018 торкнеться як питань самореалізації, творчості і талантів людини, так і тих людей, які вже займаються улюбленою справою – вони можуть побачити шлях до свого успіху, зможуть наблизитися до поставлених цілей.

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Крім того люди, які вже знайшли себе і займаються улюбленою справою, чи почали нові проекти, можуть стрімко піднятися вгору і навіть розбагатіти. Сонячне затемнення 11 серпня 2018 буде для багатьох людей періодом прориву саме у фінансовому плані.

Як вплине сонячне затемнення 2018 на особисте життя

Що стосується особистого життя, то сонячне затемнення 11 серпня буде безжальним для богатьох. Саме у цей час тріщатимуть по швах слабкі союзи, з’явиться багато бажаючих розійтися, розлучитися. Проте все ж деякі пари зможуть перейти на інший рівень стосунків. Сонячне затемнення у Леві порушить питання свободи і реалізації партнерів у стосунках.

Важливі рішення в період затемнення 11 серпня

За прогнозами астрологів у період сонячного затемнення 2018 деякі люди будуть більш романтичними, оптимістичними і мрійливими. Саме тому спеціалісти не рекомендують починати нові справи і ухвалювати поспішні рішення. Що ж стосується нових ідей, то варто все виважено обдумати, а ухвалювати рішення радять після 25 серпня 2018.

Як уже писав УНІАН, сонячне затемнення 11 серпня 2018 відбудеться на тлі ретроградності таких планет, як Марс, Меркурій, Сатурн, Юпітер, Плутон і Нептун. Це означає, що для світлого майбутнього потрібно буде вносити корективи і зміни в своє минуле - установки, принципи, цілі, фундамент життя. У цей період до вирішення старих завдань можна буде підійти з новими творчими підходами. Під час затемнення 11 серпня нам варто завершити всі минулі етапи, зробити висновки з них, і тільки після цього планувати майбутнє.