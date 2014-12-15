На відновлення руйнувань на Донбасі необхідно більше ніж 2,7 мільярди гривень

У Донецькій області на відновлення об`єктів, зруйнованих під час бойових дій, необхідно понад 2,7 млрд грн.

Про це сьогодні повідомляє прес-служба Донецької ОДА з посиланням на департамент економіки облдержадміністрації.

«Станом на 12 грудня, у Донецькій області відновлено 5163 об`єкти. Тиждень тому їх було 4897. Всього на відновлення об`єктів, які постраждали під час бойових дій, необхідно спрямувати 2 мільярда 767 мільйонів гривень. Станом на п`ятницю витрачено 35,8 мільйона», - зазначається у повідомленні.

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Відзначається, що відновлено 410 житлових будинків, під час виконання робіт з відновлення витрачено 5,6 млн грн, відновлено електропостачання в 153 населених пунктах, також відновлено 8 об`єктів електропостачання (6,5 млн грн), 66 об`єктів теплопостачання (3,9 млн грн).

Крім того, повідомляється, що «відновили газопостачання у чотирьох населених пунктах, 1215 газопроводів і підключили до газу 3234 приватних будинки на суму 6,6 млн грн. Відремонтували 72 об`єкти соціального призначення на загальну суму 13,1 млн грн».