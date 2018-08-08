У Москві на Кримському мосту повісили банер на підтримку Сенцова (фото)

Напередодні адвокат Дмитро Дінз після відвідування свого підзахисного в колонії розповів про погіршення його стану.

У Москві на Кримському мосту рано вранці в середу з'явився банер на підтримку Олега Сенцова і вимогою звільнити політв'язнів.

Сьогодні 87-й день голодування засудженого в Росії за звинуваченням у тероризмі українського режисера Олега Сенцова, передає Радіо Свобода.

Напередодні адвокат Дмитро Дінз після відвідування свого підзахисного в колонії розповів про погіршення його стану. Сенцов, за його словами, втратив 30 кілограм, а його пульс знизився до 40 ударів на хвилину.

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Проте Режисер не збирається припиняти голодування і лягати в міську лікарню міста Лабитнанг. Сенцов вважає, що медичний персонал до нього агресивно відноситься і може нашкодити.

Управління ФСВП Росії у Ямало-Ненецькому автономному окрузі, де Сенцов відбуває покарання, стверджує, що стан його здоров'я оцінюється як "задовільний" і що йому проводять лікування, спрямоване на підтримання основних функцій органів і систем організму.

14 травня Олег Сенцов почав голодування з вимогою звільнити з російських в'язниць і колоній українських політв'язнів. Згідно з даними правозахисників, в Росії з політичних мотивів відбувають термін 64 українця.