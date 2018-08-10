"Бомбастичний" відпочинок Олега Винника: приборкувач вовчиць поділився своїми домініканськими розвагами (відео)

На відео у соцмережі приборкувач вовчиць катався пильними дорогами на квадрациклі, а також завітав до печери.

Український співак Олег Винник, який відсвяткував ювілей на Домінікані, поділився своїми екстремальними розвагами. На відео у соцмережі приборкувач вовчиць катався пильними дорогами на квадрациклі, а також завітав до печери. "Бомбастично, сильно пахне бензином і пилюки повний ніс", - ділиться враженнями від поїздки співак. Після екстремального катання Винник пішов купатись в океан просто в одяз. Домініканські розваги🙂😂😉 A post shared by Олег Винник (Olegg Vynnyk) (@olegg.vynnyk) on Aug 10, 2018 at 1:03am PDT

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