"Бомбастичний" відпочинок Олега Винника: приборкувач вовчиць поділився своїми домініканськими розвагами (відео)

14:11, 10 серпня 2018
Суспільство
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Співак покинув пляж заради екстремальної екскурсії / фото viva.ua

На відео у соцмережі приборкувач вовчиць катався пильними дорогами на квадрациклі, а також завітав до печери.

"Бомбастично, сильно пахне бензином і пилюки повний ніс", - ділиться враженнями від поїздки співак.

Після екстремального катання Винник пішов купатись в океан просто в одяз.

Домініканські розваги🙂😂😉

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Теги: #Олег Винник