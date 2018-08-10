"Бомбастичний" відпочинок Олега Винника: приборкувач вовчиць поділився своїми домініканськими розвагами (відео)
14:11, 10 серпня 2018Суспільство
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На відео у соцмережі приборкувач вовчиць катався пильними дорогами на квадрациклі, а також завітав до печери.
Співак покинув пляж заради екстремальної екскурсії / фото viva.ua
Український співак Олег Винник, який відсвяткував ювілей на Домінікані, поділився своїми екстремальними розвагами.
На відео у соцмережі приборкувач вовчиць катався пильними дорогами на квадрациклі, а також завітав до печери.
"Бомбастично, сильно пахне бензином і пилюки повний ніс", - ділиться враженнями від поїздки співак.
Після екстремального катання Винник пішов купатись в океан просто в одяз.
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