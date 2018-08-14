Медовий Спас 2018: добірка найкращих привітань на свято Маковія
Медовий спас щороку святкують 14 серпня. Його ще називають Маковієм - від імені семи мучеників Старого Завіту - Маковіїв.
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У цей день віряни ходять до церкви й освячують букети з квітів маку, мед та фрукти.
Привітання з Медовим спасом
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З Медовим Спасом! Бажаю, щоб життя було солодким, немов мед, і не було в ньому жодної ложки дьогтю.
Хай серце зігріває любов, нехай не знає душа нічого поганого.
І нехай сьогодні Медовий Спас зробить щасливим Вашу сім'ю і Вас!
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Проводжаємо літо, Медовий Спас прийшов! Хай буде Ваше життя зі смаком найкращих сортів янтарного меду і присмаком макового пирога!
Звуки дзвонів нехай оновлять для Вас благодать і нові події! Медової погоди Вашому дому! Квіткової та солодкої любові!
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Льется наш медок рекой,
Сладкий, свежий, очень вкусный.
Спас Медовый к нам пришел,
Праздник светлый, но не грустный.
Веселимся от души,
Наслаждаемся погодой.
В Первый Спас желаем всем,
Быть счастливыми на годы!
***
Первый Спас — Медовый Спас,
Праздник лета, меда, солнца!
Вкусных сладостей запас,
Всем сегодня раздается!
Солнечным подарком ты
Рад сегодня угощаться,
Всем медовой доброты,
Всем беспечности и счастья!
***
Ось і настав день Медового спасу! Вітаю і бажаю, щоб життя було солодким, немов мед, і не було в ньому жодної ложки дьогтю. Хай серце зігріває любов, нехай душа не знає нічого поганого. І нехай сьогодні Медовий спас зробить щасливим тебе і твою родину!
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Вітаю зі святішим святом медовим спасом! Бажаю тобі життя такого солодкого, як той мед, який ти п'єш у цей день. Будь врятованим в цей день і дякуй Богові за ті дари на столі твоєму!
***
Поздравляем с Маковеем,
Открывайте шире двери,
Спас медовый у ворот,
Он удачу всем несет.
***
Поздравляем с Маковеем,
Пусть он счастье Вам навеет,
Пусть удачу принесет,
Чтоб везло Вам круглый год!
***
Спас Медовый подоспел,
Лето провожая.
В сотах мед уже поспел,
Праздник обещая.
Этот день календаря
Кличут Лакомкой не зря:
Первый Спас, Медовый Спас,
Кое-что для нас припас,
Приготовил сладости
Для медовой радости!
***
Дорогий друже. Вітаю тебе з Медовим Спасом. Бажаю, щоб твій дім був повен, як стільники у вулику, щоб думки були чистими, як вода в джерелі, щоб щастя в домі було, як зерен у макової голівки, а все погане обходило стороною і забуло до тебе дорогу. Нехай буде Господь з тобою.
***
З Медовим Спасом! Бажаю медового щастя в житті, медової солодкої любові, медових надій і медової втіхи. Нехай Господь вбереже тебе від проблем та негод, нехай душа твоя завжди знаходить порятунок біля берегів відради, нехай твоє серце б'ється в ритмі натхнення.
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Перший Спас медовий –
будьте всі здорові!
***
Угощайтесь мёдом, люди!
Спас медовый вас зовёт!
И любовь с ним слаще будет,
И здоровым будет год!
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Спешит к нам праздник ароматный,
Его зовут: "Медовый спас!",
Пусть будет гостем он желанным,
Пускай порадует всех вас!
***
Медовый спас! Приятный запах...
Мед сегодня вновь в цене,
Он энергии, здоровья
Принесет тебе и мне!
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Я желаю лишь добра,
Чтоб душа любила.
Спас Медовый. Вам - "Ура!".
Всем желаю силы.
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Вітаю тебе з Першим Спасом! Бажаю, щоб кожен твій день, подібно до дня маленької бджоли, був наповнений корисною працею. Щоб твій дім був повен, як стільники. Щоб життя було солодким, як мед, й освячене Божою Благодаттю, як і Дари в цей день.