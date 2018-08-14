Медовий Спас 2018: добірка найкращих привітань на свято Маковія

Сьогодні - Медовий Спас, або Маковія. Також цього дня починається Успенський піст, який триває до 27 серпня.

Медовий спас щороку святкують 14 серпня. Його ще називають Маковієм - від імені семи мучеників Старого Завіту - Маковіїв.

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У цей день віряни ходять до церкви й освячують букети з квітів маку, мед та фрукти.

Привітання з Медовим спасом

***

З Медовим Спасом! Бажаю, щоб життя було солодким, немов мед, і не було в ньому жодної ложки дьогтю.

Хай серце зігріває любов, нехай не знає душа нічого поганого.

І нехай сьогодні Медовий Спас зробить щасливим Вашу сім'ю і Вас!

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Проводжаємо літо, Медовий Спас прийшов! Хай буде Ваше життя зі смаком найкращих сортів янтарного меду і присмаком макового пирога!

Звуки дзвонів нехай оновлять для Вас благодать і нові події! Медової погоди Вашому дому! Квіткової та солодкої любові!

***

Льется наш медок рекой,

Сладкий, свежий, очень вкусный.

Спас Медовый к нам пришел,

Праздник светлый, но не грустный.

Веселимся от души,

Наслаждаемся погодой.

В Первый Спас желаем всем,

Быть счастливыми на годы!

***

Первый Спас — Медовый Спас,

Праздник лета, меда, солнца!

Вкусных сладостей запас,

Всем сегодня раздается!

Солнечным подарком ты

Рад сегодня угощаться,

Всем медовой доброты,

Всем беспечности и счастья!

***

Ось і настав день Медового спасу! Вітаю і бажаю, щоб життя було солодким, немов мед, і не було в ньому жодної ложки дьогтю. Хай серце зігріває любов, нехай душа не знає нічого поганого. І нехай сьогодні Медовий спас зробить щасливим тебе і твою родину!

***

Вітаю зі святішим святом медовим спасом! Бажаю тобі життя такого солодкого, як той мед, який ти п'єш у цей день. Будь врятованим в цей день і дякуй Богові за ті дари на столі твоєму!

***

Поздравляем с Маковеем,

Открывайте шире двери,

Спас медовый у ворот,

Он удачу всем несет.

***

Поздравляем с Маковеем,

Пусть он счастье Вам навеет,

Пусть удачу принесет,

Чтоб везло Вам круглый год!

***

Спас Медовый подоспел,

Лето провожая.

В сотах мед уже поспел,

Праздник обещая.

Этот день календаря

Кличут Лакомкой не зря:

Первый Спас, Медовый Спас,

Кое-что для нас припас,

Приготовил сладости

Для медовой радости!

***

Дорогий друже. Вітаю тебе з Медовим Спасом. Бажаю, щоб твій дім був повен, як стільники у вулику, щоб думки були чистими, як вода в джерелі, щоб щастя в домі було, як зерен у макової голівки, а все погане обходило стороною і забуло до тебе дорогу. Нехай буде Господь з тобою.

***

З Медовим Спасом! Бажаю медового щастя в житті, медової солодкої любові, медових надій і медової втіхи. Нехай Господь вбереже тебе від проблем та негод, нехай душа твоя завжди знаходить порятунок біля берегів відради, нехай твоє серце б'ється в ритмі натхнення.

***

Перший Спас медовий –

будьте всі здорові!

***

Угощайтесь мёдом, люди!

Спас медовый вас зовёт!

И любовь с ним слаще будет,

И здоровым будет год!

***

Спешит к нам праздник ароматный,

Его зовут: "Медовый спас!",

Пусть будет гостем он желанным,

Пускай порадует всех вас!

***

Медовый спас! Приятный запах...

Мед сегодня вновь в цене,

Он энергии, здоровья

Принесет тебе и мне!

***

Я желаю лишь добра,

Чтоб душа любила.

Спас Медовый. Вам - "Ура!".

Всем желаю силы.

***

Вітаю тебе з Першим Спасом! Бажаю, щоб кожен твій день, подібно до дня маленької бджоли, був наповнений корисною працею. Щоб твій дім був повен, як стільники. Щоб життя було солодким, як мед, й освячене Божою Благодаттю, як і Дари в цей день.