Мобілізація в "ДНР" провалилася - ІС
07:57, 17 грудня 2014Суспільство
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Мобілізаційні заходи на території так званої "ДНР" в цілому не принесли значних результатів.
REUTERS
Про це повідомив керівник Інформаційного спротиву" Дмитро Тимчук.
"Військове керівництво «ДНР» змушене констатувати, що, як сказано у звіті на ім'я керівництва терористичної організації «ДНР», «проведення мобілізаційних заходів на території республіки в цілому не дало значного позитивного ефекту у сфері укомплектованості збройних формувань республіки", - написав він у Facebook.
Читайте також"ДНР" хоче переконати Росію, що є її частиноюЗагальна кількість так званих «врахованих мобілізованих за час конфлікту ледь перевищила позначку в 1 000 осіб, зазначив Тимчук.
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