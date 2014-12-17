Мобілізація в "ДНР" провалилася - ІС

Про це повідомив керівник Інформаційного спротиву" Дмитро Тимчук.

"Військове керівництво «ДНР» змушене констатувати, що, як сказано у звіті на ім'я керівництва терористичної організації «ДНР», «проведення мобілізаційних заходів на території республіки в цілому не дало значного позитивного ефекту у сфері укомплектованості збройних формувань республіки", - написав він у Facebook.

Читайте також"ДНР" хоче переконати Росію, що є її частиноюЗагальна кількість так званих «врахованих мобілізованих за час конфлікту ледь перевищила позначку в 1 000 осіб, зазначив Тимчук.