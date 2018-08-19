Сьогодні святкують Яблучний Спас: традиції, прикмети, що святять й чого категорично не можна робити в цей день
У неділю, 19 серпня, відзначають Преображення Господнє, або Яблучний Спас – другий у черзі трьох спасів. Кожен рік їх святкують: 14 серпня - Медовий, 19 серпня - Яблучний - і 29 серпня - Горіховий.
У цей день, за біблійними переказами, Ісус показав апостолам свою божественну силу. Він повів їх на гору Фавор і там преобразився: його обличчя засяяло, а одяг став білим, як світло.
Вранці у це свято вирушають до церкви й освячують яблука та інші фрукти нового врожаю. Цими плодами прийнято пригощати жебраків, рідних і близьких людей.
При цьому нарвати плоди, які потім освятять у церкві, зазвичай просили дітей: "Дитяча рука ще не согрішила, тому Ісусикові вона мила".
Вважається, що в день Другого Спаса потрібно з'їсти освячене яблуко: відкушуючи перший шматочок, загадайте бажання, яке, за повір'ям, обов'язково здійсниться.
Крім того, вважається гріхом забути в цей день про душі покійних: після церкви варто сходити на цвинтар і пом'янути померлих.
Що святять у церкві:
- яблука, груші та інші фрукти - символ урожаю;
- хліб - символ сім'ї;
- хрін;
- сіль;
- випічку з яблуками;
- мед;
- квіти і мак;
- колосся пшениці.
Варто зазначити, що в "спасовий" кошик не кладуть м'ясних виробів і алкоголь. Також вважається, що освячені продукти не можна викидати.
Чого не можна робити на Яблучний Спас:
- виконувати будь-яку хатню роботу - шити, в'язати, займатися прибиранням, адже кажуть: "Хто на Спаса шиє – до кінця днів сльози ллє";
- займатися будівельними роботами;
- проганяти комах і вбивати їх;
- лаятися і сваритися;
- бажати будь-кому зла, адже воно може повернутися до вас;
- вважалося, що до Другого Спаса не можна їсти яблука: в іншому випадку, якщо в родині померла дитина, на тому світі вона у цей день залишиться без гостинця;
- їсти м'ясо і молочні продукти (Яблучний Спас святкується під час Успенського посту).
Прикмети на це свято:
Яблучний Спас називають ще днем зустрічі осені, або "перші осенини": наші предки вважали, що саме в цей день закінчувалося літо.
Прийшов Спас - готуй рукавички про запас
Чисте безхмарне небо – до морозної зими
Яка погода на Спаса – такою буде і Покрова (відзначається 14 жовтня)
Якщо на Яблучний Спас пожовкло листя на деревах – скоро сильно похолодає
Якщо на руку сядуть дві мухи одночасно – на людину чекає везіння
Якщо на мед, поставлений на стіл цього дня, сіла бджола, в домі буде достаток