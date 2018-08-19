Сьогодні святкують Яблучний Спас: традиції, прикмети, що святять й чого категорично не можна робити в цей день

19 серпня відзначають Преображення Господнє. Це одне з 12 головних християнських свят. У народі його ще називають Яблучний Спас.

У неділю, 19 серпня, відзначають Преображення Господнє, або Яблучний Спас – другий у черзі трьох спасів. Кожен рік їх святкують: 14 серпня - Медовий, 19 серпня - Яблучний - і 29 серпня - Горіховий.

У цей день, за біблійними переказами, Ісус показав апостолам свою божественну силу. Він повів їх на гору Фавор і там преобразився: його обличчя засяяло, а одяг став білим, як світло.

Вранці у це свято вирушають до церкви й освячують яблука та інші фрукти нового врожаю. Цими плодами прийнято пригощати жебраків, рідних і близьких людей.

При цьому нарвати плоди, які потім освятять у церкві, зазвичай просили дітей: "Дитяча рука ще не согрішила, тому Ісусикові вона мила".

Вважається, що в день Другого Спаса потрібно з'їсти освячене яблуко: відкушуючи перший шматочок, загадайте бажання, яке, за повір'ям, обов'язково здійсниться.

Крім того, вважається гріхом забути в цей день про душі покійних: після церкви варто сходити на цвинтар і пом'янути померлих.

Що святять у церкві:

- яблука, груші та інші фрукти - символ урожаю;

- хліб - символ сім'ї;

- хрін;

- сіль;

- випічку з яблуками;

- мед;

- квіти і мак;

- колосся пшениці.

Варто зазначити, що в "спасовий" кошик не кладуть м'ясних виробів і алкоголь. Також вважається, що освячені продукти не можна викидати.

Чого не можна робити на Яблучний Спас:

- виконувати будь-яку хатню роботу - шити, в'язати, займатися прибиранням, адже кажуть: "Хто на Спаса шиє – до кінця днів сльози ллє";

- займатися будівельними роботами;

- проганяти комах і вбивати їх;

- лаятися і сваритися;

- бажати будь-кому зла, адже воно може повернутися до вас;

- вважалося, що до Другого Спаса не можна їсти яблука: в іншому випадку, якщо в родині померла дитина, на тому світі вона у цей день залишиться без гостинця;

- їсти м'ясо і молочні продукти (Яблучний Спас святкується під час Успенського посту).

Прикмети на це свято:

Яблучний Спас називають ще днем зустрічі осені, або "перші осенини": наші предки вважали, що саме в цей день закінчувалося літо.

Прийшов Спас - готуй рукавички про запас

Чисте безхмарне небо – до морозної зими

Яка погода на Спаса – такою буде і Покрова (відзначається 14 жовтня)

Якщо на Яблучний Спас пожовкло листя на деревах – скоро сильно похолодає

Якщо на руку сядуть дві мухи одночасно – на людину чекає везіння

Якщо на мед, поставлений на стіл цього дня, сіла бджола, в домі буде достаток