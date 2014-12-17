У черзі на Керченській переправі стоять кілька сотень автомобілів

Про це повідомляє прес-служба Єдиної транспортної дирекції, передають «Крим. Реалії».

«В даний момент на Керченській переправі зберігаються штатні погодні умови, сила вітру не перевищує 11 метрів в секунду. Курсують всі пороми великої місткості», - повідомили в Єдиній транспортній дирекції.

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За інформацією оперативного чергового, в порту «Кавказ» своєї черги на пором очікують до 40 легкових машин і до 70 вантажних автомобілів, порту «Крим» - до 10 легкових авто і до 15 вантажівок.

На вантажний лінії своєї черги на навантаження очікують: в порту «Новоросійськ» - до 130 вантажних машин, у Слов'янську-на-Кубані - 300 вантажних машин, в Керченському аеропорту - 75 вантажних автомобілів.