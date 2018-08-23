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На Рівненщині дітям влаштували "скрепне свято" у стилі РПЦ для прославлення російського царя (відео)

13:01, 23 серпня 2018
Суспільство
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Більше ніж півтисячі дітей зібралися на фестиваль в селі Онишківці / скріншот відео ТСН

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Як йдеться в сюжеті ТСН, вшановували піснями російських царів та просили в них пробачення - більше ніж півтисячі дітей зібралися на фестиваль в селі Онишківці на Рівненщині на 100-річні роковини розстрілу царської сім'ї.

Миколая ІІ та його сім'ю прославляли як святих. Дійство відбувалося під патронатом рівненської єпархії УПЦ МП

Чорниці з місцевого монастиря стверджують, що молитви і святі – однакові для всіх православних. Але представники патріархату Київського зазначають, що у жодній церкві, крім російської царя Миколая не канонізували, а вплив на дітей, яких залучають до фестивалю, потрібен лише російським спецслужбам.

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Теги: #Росія#пропаганда#УПЦ МП