УПЦ забере у Московського патріархату всі займані ним будівлі – Філарет

Він зазначив, що Києво-Печерська і Почаївська лаври є українськими святинями, до яких Московський патріархат ніякого відношення не має.

Після визнання єдиної Української православної церкви (УПЦ) усі будівлі, які зараз займає в Україні Московський патріархат, перейдуть у власність УПЦ.

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Про це в інтерв’ю телеканалу "Прямий" повідомив предстоятель УПЦ КП - патріарх Київський і всієї Русі-України Філарет.

"Держава передала свою власність в користування українській церкві Московського патріархату. Але коли буде тут українська церква визнана, то Лавра – і одна, і друга (Києво-Печерська і Почаївська.- ред.) – будуть передані українській церкві", - зазначив Філарет.

"Справа в тому, що ніякої власності Московський патріархат в Україні не має. Власність церкви в Україні є власністю української церкви", - пояснив предстоятель.

Він зазначив, що Києво-Печерська і Почаївська лаври є українськими святинями, до яких Московський патріархат ніякого відношення не має.

"А ті парафії, які побудували, і свої храми за свій кошт, то це є власність цих парафій, а не Росії. Тому Росія тут своєї власності церковної не має", - пояснив Філарет.

Крім того, Філарет зазначив, що рішення Священного Синоду та Вселенського патріарха про надання українській церкві томосу "сильно вдарить" по позиціях Української православної церкви Московського патріархату в Україні. "Перше – історія російської церкви буде починатися не з хрещення Русі, а буде починатися з 1448 року. З того часу, коли вона відокремилась від Київської митрополії. І сама Москва визнала це в 1948 році, коли святкувала 500-ліття автокефалії російської церкви. Сама ж Москва святкувала 500-ліття. Ніхто її не примушував святкувати. І святкувала 850-ліття існування Москви. А ми святкуємо в цьому році 1030-ліття. А вони 500-ліття святкували. Значить, історія російської церкви буде починатися з ХV століття", - сказав патріарх Філарет.

Також він наголосив, що єдина помісна автокефальна православна церква в Україні буде незалежною.