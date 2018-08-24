У Житомирі в День Незалежності одягли у нове вбрання найбільшу в Україні ляльку-мотанку (фото)

У Житомирі 21 квітня 2016 року під час відкриття Дому української культури представник Книги рекордів України зареєстрував новий рекорд за найбільшу ляльку-мотанку висотою 3 м 50 см.

24 серпня на вулиці Великій Бердичівській у Житомирі відбулася презентація оновленої найбільшої ляльки-мотанки України, виготовленої зі збереженням правильних і точних пропорцій та згідно українських традиційних правил народної творчості.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської міськради, Тернопільська фабрика «Обергіг» надала безкоштовно тканину для нового одягу ляльки-мотанки, а народна майстриня Оксана Дядюль виготовила вбрання.

«З самого пачку цю лялечку ми створювали як подарунок місту. Намагалися зробити так, щоб її вбрання було притаманне етно-культурі, колористиці Житомирщини. Один із найголовніших атрибутів ляльки-мотанки Житомира, це, звісно, жито. Адже жито та мир - це головні символи нашого міста. І головне побажання у цей день – миру та достатку і нашому місту, і всій Україні», - розповіла на презентації нового одягу мотанки авторка і творець цього вбрання Оксана Дядюль.

Як повідомляв УНІАН, у Житомирі 21 квітня 2016 року під час відкриття Дому української культури представник Книги рекордів України зареєстрував новий рекорд за найбільшу ляльку-мотанку висотою 3 м 50 см.

Довідка УНІАН: Оксана Дедюль, майстер народної творчості, учасниця міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських виставок народного та сучасного декоративно-прикладного мистецтва. Має у своєму доробку 40 вишитих жіночих, чоловічих і дитячих сорочок, понад 20 рушників. Понад 15 років займається традиційною українською вишивкою. Брала участь у всеукраїнській мистецькій акції «Шевченківський рушник» з нагоди святкування 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка.