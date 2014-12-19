Охопленість українців вищою освітою становить 76% - Інститут демографії

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час презентації доповіді 'Цілі розвитку тисячоліття. Україна - 2014" сказала директор Інституту демографії та соціологічних досліджень ім.М.В.Птухи Елла Лібанова.

Вона зауважила, що в Україні немає особливих проблем з доступом до освіти, однак виникають питання щодо її якості та її відповідності ринку праці.

Читайте такожДо кінця року в Україні закриють ще близько 70 вишів"Якщо ми подивимось на валовий коефіцієнт охоплення населення вищою освітою, то в Україні він становить 76%”,- зазначила Лібанова, додавши, що у разі, якщо значна кількість ВНЗ буде позбавлена акредитації, то за кілька років ці показники можуть суттєво скоротитись.