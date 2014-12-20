Аптекам окупованого Криму заборонили продавати менше упаковки таблеток

Фармацевти посилаються на окупаційне законодавство, згідно з яким продаж медичних препаратів повинен здійснюватися упаковками, повідомляє Крим.Реалії.

«Блістерами більше не продаємо. Нам заборонили це робити», - сказала провізор однієї з аптек Керчі.

Кримські аптеки посилаються на наказ російського МОЗ «Про порядок відпуску лікарських засобів» від 2005 року. У документі йдеться, що порушення вторинної заводської упаковки допускається лише у виняткових випадках, у разі неможливості виконання призначення лікаря аптечним закладом».

Читайте такожВ Україні хочуть розширити національний перелік ліків і ввести рецептурний продаж медпрепаратівВ такому разі лікарський препарат повинен відпускатися «з обов'язковим зазначенням найменування, заводської серії, терміну придатності, серії та дати з лабораторно-фасувального журналу і наданням хворому інструкції або листка - вкладення». Не допускається порушення первинної заводської упаковки ліків.

У той же час деякі кримські аптеки все ще відпускають ліки блістерами, входячи в становище покупців. Купити відразу цілу упаковку багатьом не дозволяє фінансове становище і постійне зростання ціни на ліки. Люди, схильні до алергії, просто не хочуть витрачати гроші на препарат, який, можливо, викличе у них алергічну реакцію і може бути одразу скасований лікарем.