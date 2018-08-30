Український боксер розгнівав соцмережі постом зі словами "Україна + Росія = дружба" (фото)
Українського боксера Івана Редкача розкритикували через пост в Instagram, де було написано "Україна + Росія = дружба".
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Так, спортсмен зробив спільне фото з росіянином Денисом Лєбєдєвим та написав під ним: "У дружбі треба вчитися бути людиною. І хоча ніхто не застрахований від помилок, головне - вміти їх помічати в собі. Щасти тобі в бою: ти чемпіон, мій друг. Україна + Росія = дружба". Ця фраза викликала у користувачів негатив.
Раніше мережу розгнівав популярний російський журналіст та блогер Юрій Дудь, який заявив, що "росіяни та українці - брати навік".
Каждый человек на своем жизненном пути хочет и стремится обрести счастье. И каждый вкладывает в это слово свое понимание. Но, наверное, никто не будет спорить, что одной из важных составляющих счастья является дружба. Правда, настоящая дружба, как и настоящая любовь, явление достаточно редкое. А цитата Марлен Дитрих даже гласит, что дружба объединяет людей куда сильнее, чем любовь. Доверие, терпение и взаимность – вот на чем основываются по-настоящему дружеские отношения. И цитаты про дружбу вам это докажут. В дружбе надо учиться быть человеком. И хотя никто не застрахован от ошибок, главное - уметь их замечать в себе.!!! @denislebedev_official УДАЧИ ТЕБЕ В БОЮ :ТЫ ЧЕМПИОН Мои друг 🇺🇦+🇷🇺=ДРУЖБА 🤞🏽