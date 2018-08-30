Український боксер розгнівав соцмережі постом зі словами "Україна + Росія = дружба" (фото)

Користувачам соцмережі не сподобався пост Редкача, вони обурені словами про дружбу України й Росії.

Українського боксера Івана Редкача розкритикували через пост в Instagram, де було написано "Україна + Росія = дружба".

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Так, спортсмен зробив спільне фото з росіянином Денисом Лєбєдєвим та написав під ним: "У дружбі треба вчитися бути людиною. І хоча ніхто не застрахований від помилок, головне - вміти їх помічати в собі. Щасти тобі в бою: ти чемпіон, мій друг. Україна + Росія = дружба". Ця фраза викликала у користувачів негатив.

Раніше мережу розгнівав популярний російський журналіст та блогер Юрій Дудь, який заявив, що "росіяни та українці - брати навік".