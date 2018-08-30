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Український боксер розгнівав соцмережі постом зі словами "Україна + Росія = дружба" (фото)

12:13, 30 серпня 2018
Суспільство
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На слова Редкача відреагували негативно / фото instagram.com/ivan_redkach_11

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Так, спортсмен зробив спільне фото з росіянином Денисом Лєбєдєвим та написав під ним: "У дружбі треба вчитися бути людиною. І хоча ніхто не застрахований від помилок, головне - вміти їх помічати в собі. Щасти тобі в бою: ти чемпіон, мій друг. Україна + Росія = дружба". Ця фраза викликала у користувачів негатив. 

Раніше мережу розгнівав популярний російський журналіст та блогер Юрій Дудь, який заявив, що "росіяни та українці - брати навік".

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Теги: #Росія#Україна#Іван Редкач