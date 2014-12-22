У Харкові у новорічну ніч електротранспорт і автобуси ходитимуть до ранку
18:32, 22 грудня 2014Суспільство
0 0
У Харкові у новорічну ніч міський електротранспорт і автобуси продовжать роботу до ранку.
У Харкові у новорічну ніч електротранспорт і автобуси продовжать роботу до ранку / segodnya.ua
Як повідомили в прес-службі Харківської міської ради з посиланням на департамент транспорту, це пов'язано з проведенням на площі Свободи святкових заходів, присвячених зустрічі Нового року.
За даними міськради, у ніч на 1 січня метрополітен продовжить роботу на 3 години - до 3:00, наземний електротранспорт і автобуси курсуватимуть до 4:00.
При цьому з 22:00 31 грудня до 3:00 1 січня буде заборонено рух транспорту по площі Свободи, на ділянці від вулиці Сумської до вулиці Трінклера. На цей час буде змінено шлях прямування автобусів №20е, 65е, 88е, 119е, 217е, 296е, які будуть об'їжджати площу за такою схемою: вулиця Сумська - проспект Правди - проспект Леніна.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter