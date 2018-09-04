53-я річниця прем'єри "Тіні забутих предків": що потрібно знати про легендарний фільм Параджанова (відео)

Рівно 53 роки тому, 4 вересня, відбулася презентація фільму Параджанова "Тіні забутих предків".

Цей день став знаковим не лише для українського кіно, але й для дисидентського руху. Під час прем'єри фільму відбулася політична акція. Її влаштували ще молоді на той час дисиденти Іван Дзюба, Василь Стус і В'ячеслав Чорновіл.

Вони закликали присутніх в залі встати на знак протесту проти арештів українських інтелектуалів. Перегляд фільму перетворився на стихійну антирадянську демонстрацію.

Читайте такожУкраїнський документальний фільм "Міф" переміг на кінофестивалі у Португалії (відео)

Цікаво, що цензура забороняла показувати у фільмі інтер’єр справжньої гуцульської церкви. Параджанов під час зйомок запрошував пересічних місцевих жителів Карпат зніматися в кіно.

Картина отримала 39 міжнародних нагород в 21 країнах, і цей факт відзначений в Книзі рекордів Гіннеса.

Завдяки "Тіням забутих предків" Параджанова вважають основоположником поетичного кінематографу