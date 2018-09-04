У Житомирі розпочалися збори резервістів 95-ї бригади десантно-штурмових військ (фоторепортаж, відео)
19:47, 04 вересня 2018Суспільство
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Триватимуть вони впродовж місяця.
У Житомирі військовослужбовці-резервісти у складі 95-ї окремої бригади десантно-штурмових військ ЗСУ розпочали польові збори.
Триватимуть вони впродовж місяця.
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Загальна кількість резервістів, зарахованих в оперативний резерв ЗСУ, на сьогодні майже 160 тисяч.
Це люди, які звільнилися з лав ЗСУ, мають бойовий досвід та здатні в короткі терміни прибути до бригад та посилити їх.
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