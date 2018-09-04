У Житомирі розпочалися збори резервістів 95-ї бригади десантно-штурмових військ (фоторепортаж, відео)

Триватимуть вони впродовж місяця.

У Житомирі військовослужбовці-резервісти у складі 95-ї окремої бригади десантно-штурмових військ ЗСУ розпочали польові збори.

Триватимуть вони впродовж місяця.

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Загальна кількість резервістів, зарахованих в оперативний резерв ЗСУ, на сьогодні майже 160 тисяч.

Це люди, які звільнилися з лав ЗСУ, мають бойовий досвід та здатні в короткі терміни прибути до бригад та посилити їх.