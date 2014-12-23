Під Макіївкою на базі російських військових стався вибух, є загиблі - ІС

За попередніми даними, вибухнув 122-мм артилерійський осколково-фугасний снаряд, повідомляє ІС.

Є жертви (до 5 загиблих, до десятка поранених). Місце вибуху оточене прибулими на місце військовослужбовцями ЗС РФ. За «офіційною» версією керівництва російсько-терористичних військ, інцидент стався в результаті необережного поводження з боєприпасами.

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Серед військовослужбовців РФ і бойовиків поширюється версія про диверсію, проведену українськими партизанами (до і після вибуху в даному районі фіксувалися перестрілки зі стрілецької зброї між російськими військовослужбовцями і невстановленим противником).

Також в районі н. п. Алчевськ стався вибух на складі з артилерійськими боєприпасами російсько-терористичних військ. Розриви снарядів тривали кілька годин. За попередніми даними, інцидент стався в результаті диверсії.

Про жертви немає даних. Раніше на цей склад з РФ прибула партія боєприпасів для бандформування А. Мозгового.