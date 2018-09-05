New York Times: Навіть дрібні успіхи України в боротьбі з корупцією дуже важливі

Поступові раціональні зміни можуть, зрештою, допомогти Києву звільнитися від хабарництва.

Масштаби глобальної клептократії стали надзвичайно великими. За деякими підрахунками, хабарництво виливається у понад трильйон доларів збитків для країн, що розвиваються.

Інколи здається, що це явище не можливо здолати. Однак, невеликі перемоги України в цьому вказують на шлях вперед, пише New York Times.

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В Україні дуже великий відсоток людей, які курять і вживають алкоголь. А національний делікатес сало – яскравий представник нездорової народної кухні. Тому серцево-судинні захворювання лишаються одним з головних чинників смертей в країні, відбираючи життя у двох з кожних трьох українців. Попри тривожну статистику, хірурги дуже довго боролися за те, щоб отримати стенти – невеликі трубки зі сталевої сітки, які використовують для того, щоб розкрити забиті артерії, які постачають кисень в серце.

Роками десятки мільйонів доларів розкрадалися з бюджету системи охорони здоров’я корумпованими посередниками. Гроші ховали в офшорах впливових інсайдерів. Тим часом, лікарні розвалювалися. Лікарі втрачали доступ до потрібних ліків і деталей для медичного обладнання. Або ж їм навіть часом не платили зарплати. Деякі почали брати хабарі, щоб заробити на життя, підриваючи довіру пацієнтів. Видання пише, що середньостатистична тривалість життя в Україні менша, ніж у сусідніх європейських країнах.

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Точна сума, яку в країни вкрав її корумпований колишній президент Віктор Янукович, навряд чи колись стане відомою. Колишній голова Генеральної прокуратури говорив, що йдеться навіть про 100 мільярдів доларів. Так само навряд чи вдасться підрахувати точну кількість українців, які померли через нестачу вакцин, ліків чи необхідних засобів для лікування, доступ до яких їм гарантує Конституція.

Однак, минулого року вперше за десятиліття смертність від серцево-судинних захворювань в Україні почала скорочуватися. В регіонах, де хірурги отримали на 50% більше стентів, у 2017 році кількість смертей від таких хвороб скоротилася на 20% у порівнянні з 2015-м. Всього 420 українців лишилися живими завдяки цьому.

Цифра, звісно, навряд чи когось вразить. Але для народу, який звик до грабунків з боку державних служб, це може бути хорошим прикладом, який надихає. Найбільш ефективним способом приборкати міжнародну корупцію, вірогідно, є такі невеликі прагматичні заходи, а не одиночна широкомасштабна кампанія.

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Після революції в 2014 році міністерство охорони здоров’я України попросило міжнародні організації закуповували ліки для країни, сподіваючись відрізати доступ до цього процесу корумпованих інсайдерів, які наживалися на державних закупівлях. Ініціатива мала великий успіх. Загалом, закупки ліків і обладнання через дві агенції ООН і британську неприбуткову організацію Crown Agents обійшлися Києву на 40% дешевше, ніж через стару систему. В 2016 році Crown Agents купила для України вдвічі більше стентів, але за ціною на 50% нижчою, ніж країна платила раніше. Це дозволило українському уряду заощадити три мільйони доларів лише на стентах і 222 мільйони загалом. Ці гроші були використані на купівлю інших необхідних для країни ліків.

Видання пише, що приклад невеликого успіху вказує на шлях для України в напрямку очищення своїх отруєних корупцією державних інститутів. Чесні аутсайдери можуть допомогти країні зламати схеми корупційної поведінки і дати уряду простір, який йому потрібен для створення чистої системи, вільної від втручання.

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Звісно, самих лише технократичних покращень не достатньо, щоб повністю подолати хабарництво. Україні досі потрібно садити клептократів і їхніх поплічників до в’язниці, а також переслідувати чиновників, які обкрадали медичну систему так довго. Офшорні активи цих людей повинні бути викриті, а вкрадені гроші повернуті в бюджет і використані за призначенням. Також потрібні міжнародні угоди, щоб покласти край зловживанням корпоративними структурами, які дозволяли людям, таким як Янукович, накопичувати власність через посередництво фальшивих компаній.

Втім, як показує історія зі стентами в Україні, масштаб кінцевої мети не повинен відволікати від важливості поступових змін. Навіть невеликі успіхи можуть рятувати життя і гроші.