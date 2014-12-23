Активісти Львівщини вимагають заборонити святкові салюти у зв’язку з подіями у зоні АТО

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської громадської організації «Допомога армії України».

Як зазначається у повідомленні, активісти та волонтери закликали представників влади Львова та області вжити усіх заходів, аби у період з 23 грудня по 2 січня 2014 року на території Львова та області не лунали салюти та феєрверки. Відповідне відкрите звернення активістів та волонтерів оприлюднено до міського голови Львова Андрія Садового, т.в.о голови Львівської ОДА Юрія Турянського, голови Львівської обласної ради Петра Колодія та мерів міст Львівської області.

Активісти та волонтери у своєму зверненні наголошують, що „у час, коли частина нашої держави палає у вогні, кращі сини України гинуть на фронті, захищаючи незалежність України, гучні святкування з салютами, феєрверками та іншими піротехнічними засобами (до чого так звикли у період новорічних свят) є неприпустими”.

Читайте такожНа Новий Рік через події на Донбасі Київ залишиться без феєрверків«Саме тому ми звертаємося до очільників області та мерів міст з вимогою прийняти рішення (кожен на своєму рівні) про заборону використання на території області феєрверків, салютів та інших піротехнічних засобів у зв’язку з подіями, які відбуваються на сході України. Навіть якщо для цього потрібно скликати позачергові сесії різних рівнів. Вистачить з України феєрверків від градів, буків та смерчей, які на Донбасі виглядають зовсім не по-святковому, а несуть смерть та розруху», - наголошується у зверненні.