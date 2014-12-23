Уряд хоче повернути в Україну казино, але тільки для багатих

Автором даного законопроекту №1571 виступив Кабінет міністрів, повідомляє Українська правда.

Згідно із пояснювальною запискою, запропонований проект закону врегульовує діяльність казино в Україні, дозволяє азартні ігри в казино виключно як розвагу для багатих, а в інших місцях проведення азартних ігор забороняє.

"Прийняття зазначеного законопроекту дозволить захистити громадян від шкідливого впливу неконтрольованих та незаконних азартних ігор, зменшити кількість злочинів, скоєння яких мотивовано здобуттям коштів на азартні ігри", - йдеться у документі.

Читайте такожУ Києві закрили мережу підпільних казино "Кінг"Крім того, документ передбачає усунути інші негативні прояви в діяльності суб’єктів підприємництва у сфері азартних ігор, які набули останнім часом масового характеру та отримати суттєве джерело надходжень до бюджету України за рахунок оподаткування азартних ігор, а також отримання плати від ліцензування даної діяльності.

Як відомо, 15 травня 2009 року був прийнятий закон "Про заборону грального бізнесу в Україні", який встановив тотальну заборону на ведення грального бізнесу та участь в азартних іграх.