Скандальний Іван Дорн у спробі "вжалити" випустив новий трек "Опомнись" (відео)

Відомо, що композицію записали в Одесі спільно з відомим діджеєм, музикантом-"електроніком" з міста Конотоп Михайлом Вітюком.

Скандальний український співак Іван Дорн випустив новий трек, який отримав назву "Опомнись".

Відомо, що композицію записали в Одесі спільно з відомим діджеєм, музикантом-"електроніком" з міста Конотоп Михайлом Вітюком, який працює під псевдонімом Vakula (в честь сільського коваля – головного героя повісті Миколи Гоголя "Ніч перед Різдвом")

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"Опомнись — слово-соціальна зброя. Ще не мат, але жалить так само. Опомнись - сигнальна ракета в голови людей. "Опомнись" — якщо побачити це слово, з моментальною тривогою згадуєш про найважливіше у своєму житті. Опомнись... - слово-внутрішній конфлікт... Воно протвережує, змушує міркувати про головне. "Опомнись" – ляпас, необхідний соціуму, хоча б на мить", − так Дорн підписав трек на власному каналі в сервісі YouTube.