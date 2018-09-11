Усікновення голови Іоанна Предтечі: історія, прикмети і чому в цей день не користуються ножем

Усікновення глави Іоанна Предтечі відзначають 11 вересня. У 2018 році свято припадає на вівторок.

11 вересня віряни відзначають велике релігійне свято – Усікновення голови Іоанна Предтечі.

Церква вшановує його за те, що саме Іоанн Хреститель сповістив про те, що наближається прихід Христа.

Предтечею Іоанна Хрестителя називають тому, що він передував Христу, тобто готував людей до прийняття Сина Божого на землі. Хрестителем – оскільки хрестив Ісуса Христа у водах Йордану.

Варто зазначити, що Усікновення голови Іоанна Предтечі - це не свято, а вшанування пам'яті пророка.

Усікновення голови Іоанна Предтечі: історія

Голову Івану Хрестителю відтяли за наказом правителя Галилеї Ірода. Пророк засуджував царя за неправедне життя, тому його й зненавиділа дружина Ірода Іродіада.

Якось під час святкування дня народження Ірода донька Іродіади Саломея настільки сподобалася цареві своїми танцями, що той пообіцяв виконати будь-яке її прохання. За намовою матері Саломея зажадала подати їй на блюді голову Іоанна Хрестителя, що і було зроблено.

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Традиції на Усікновення голови Іоанна Предтечі

Одна з традицій свята – приготування страв для нужденних. Також в цей день віряни йдуть на літургію, щоб вшанувати пам'ять мученика Іоанна. На ранковій молитві просять прощення за всі гріхи.

Вважається, що у людини, яка постить у цей день, справдиться найпотаємніше бажання.

Це день суворого посту, тому заборонено їсти не тільки м'ясне та молочне, а навіть рибу. Вважається, що, провівши цей день на хлібі й воді, можна просити Бога про зцілення.

Прикмети на Усікновення

У народі вірять, що зустріти 11 вересня, тобто на Усікновення, білу собаку - це хороший знак, адже ця тварина передвіщає вам достаток і благополуччя.

Вважається, що якщо на Усікновення за вами йде біла собака, це сам Іван Хреститель благословляє на везіння. При цьому чотириногого обов'язково потрібно пригостити чим-небудь.

Якщо в цей день чути грім - це віщує довгу і теплу осінь.

Усікновення голови Іоанна Предтечі: що не можна робити в цей день:

- це день суворого посту, тому заборонено їсти не тільки м'ясне та молочне, а навіть рибу. Вважається, що, провівши цей день на хлібі і воді, можна просити Бога про зцілення хвороб;

- тримати в руках щось гостре, в це свято віряни навіть не нарізають хліб, а ламають його. У народі кажуть: "Хто на Усікновення ножем користується, сам залишиться без голови";

- їсти будь-що, що нагадує голову, наприклад, капусту, яблука, кавуни (кругле асоціюється з відрубаною головою Хрестителя);

- особлива заборона стосується капусти – не можна зрізати качани і шинкувати її;

- під заборону потрапляє в цей день і червона їжа, яка асоціюється з кров'ю;

- не прийнято пити будь-які напої червоного кольору;

- категорично не можна подавати до столу на блюді, адже голову святого подали Саломеї саме так;

- співати і танцювати: це пов'язано з танцем Саломеї, падчерки Ірода, на прохання якої і був обезголовлений Іоанн Хреститель;

- працювати, а також займатися домашніми справами;

- сваритися, оскільки саме гнів і злість стали причиною смерті Іоанна;

- в цей день священики не проводять обряд вінчання.