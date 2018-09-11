Блогера Ананьєва відпустили на поруки народного депутата

Ананьєв після виходу заявив, що з потерпілим домовився, проте не повідомив на яких умовах.

Учасника бойових дій на Донбасі, відомого блогера Валерія Ананьєва, якого вчора затримали правоохоронці за побиття чоловіка у січні 2016 року, взяв на поруки народний депутат України Андрій Денисенко.

Як передає кореспондент УНІАН, про це позафракційний нардеп повідомив у себе на сторінці у Facebook.

«Відзначу абсолютно правову, коректну та доброзичливу позицію органів МВС, завдяки якій вдалося звільнення Валерія. Як людина, яка тривалий час спільно з правозахисною групою «Січ» займається відстоюванням прав патріотів, добровольців та військовослужбовців, ніякої зради в діях поліцейських не вбачає. Активність потерпілої сторони закінчиться примиренням сторін без розгляду справи», - повідомив Денисенко.

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Своєю чергою Ананьєв після виходу заявив, що з потерпілим домовився, проте не повідомив на яких умовах.

Нагадаємо, Валерія Ананьєва затримали напередодні в міській бібліотеці Дніпра, де блогер мав презентувати свою книгу. До нього підійшли кілька осіб, представились правоохоронцями та повезли до райвідділку у Новомосковськ. Як повідомили у поліції Дніпропетровщини, внаслідок конфлікту у спортзалі Ананьєв наніс побої іншому відвідувачу. У потерпілого діагностували крововилив навколо очей, забій головного мозку І ступеню, перелом кісток носу зі зміщенням. Екс-атовцю висунуто підозри в умисному нанесенні ушкоджень середньої тяжкості.

Як писала мати потерпілого у соцмережі, конфлікт розгорівся через те, що її син після себе не зняв зі штанги диски з вагою, як це заведено у спортзалах.