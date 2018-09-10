Відомого українського десантника затримали в Дніпрі у справі щодо побиття людини

Співак Сашко Положинський у коментарі до посту Ананьєва написав, що добровольця затримали за старою справою.

Відомого українського десантника й блогера Валерія Ананьєва затримано у Новомосковську незадовго до презентації його книги "Сліди на дорозі", яка повинна була відбутися в Дніпрі.

Читайте такожУкраїнський десантник плюнув в обличчя російському пропагандисту (відео)

Про це Ананьєв повідомив на сторінці в Facebook.

"Сиджу в наручниках в машині поліції. Прошу у всіх вибачення. Презентації на буде. Везуть у відділ поліції у Новомосковськ", - йдеться в повідомленні.

Співак Сашко Положинський у коментарі до посту Ананьєва написав, що добровольця затримали за старою справою. "Щойно говорив з Валерою. Затримали по старій справі, яку підозріло несподівано відновили саме сьогодні. Кайданки зняли", - зазначив співак.

У прес-службі обласної поліції 5 каналу повідомили, що Валерія Ананьєва затримала поліція Дніпропетровської області в рамках розслідування кримінального провадження щодо побиття людини.

"Так, його доправили до відділення поліції. В ході проведення слідчих дій у кримінальному провадженні за ч.2 ст.122 (Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) КК України. Пан Ананьєв чудово знає причину затримання. Його доправлено до відділку для проведення слідчих дій у кримінальному провадженні. В нас є ухвала суду, наразі його ознайомлюють з усіма документами" - розповіли в прес-службі поліції.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Києві невідомі хотіли пограбувати українського десантника-АТОшника і блогера Валерія Ананьєва.