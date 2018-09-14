Місія ООН зафіксувала 81 випадок порушення прав людини в окупованому Криму

У звіті також відзначили сім випадків катування щодо затриманих.

На території окупованого Криму моніторингова місія ООН з прав людини в Україні повідомила, що задокументувала 81 випадок порушень прав людини, з яких 62 випадки відбулись в період з 13 вересня 2017 року по 30 червня 2018 року, і жертвами яких стали 167 осіб.

Про це йдеться в опублікованому звіті на сторінці Управління верховного комісара ООН з прав людини.

Зокрема, представники окупаційної "влади" РФ у Криму порушили права на належну правову процедуру і справедливий суд щодо 94-х осіб: у певних випадках "вироки були винесені як покарання за політичне інакомислення".

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Крім того, протягом звітного періоду мали місце 19 безпідставних арештів і 4 випадки викрадень.

"До того ж в 11 випадках насильницьких зникнень, які мали місце до звітного періоду, станом на 30 червня 2018 року жертви досі є зниклими безвісти", — йдеться в доповіді.

Також у звіті зазначено сім випадків катування щодо затриманих.

Місія підтвердила 13 випадків переміщення до РФ затриманих у Криму українських громадян для участі у засіданні суду або для відбуття покарання. Водночас зазначається, що фактична кількість таких випадків може бути значно більшою, адже окупаційна "влада" не оприлюднює дані щодо таких переміщень.