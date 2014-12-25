"Влада" окупованого Криму обмежила число місць, де дозволяються мітинги

Відповідну постанову прийнла "Рада Міністрів" Криму, повідомляє «Крим. Реалії».

У Сімферополі таких місць тепер тільки чотири. У Кримській польовій місії з прав людини вважають це прямим обмеженням свободи мирних зібрань.

Як повідомляють у правозахисній організації, в Сімферополі дозволяється проводити мітинги на території перед Кримським республіканським Палацом культури профспілок, перед центром культури та бізнесу «Консоль», в парку ім. Ю. Гагаріна (від скульптурної композиції «Три грації» по пішохідній зоні, розташованої вздовж ставків), і від території Кримського республіканського Палацу культури профспілок по пішохідній зоні, розташованої уздовж вул. Київської до річки Салгір.

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Правозахисники наводять як приклад Керч, де політична активність набагато нижче, але таких місць для мітингів (згідно того ж постанови) п'ятнадцять.

Але головна проблема, на думку правозахисників, не в кількості «дозволених» місць, а в самому факті заборони проводити громадські заходи там, де це зручно людям.

«Це постанова суттєво обмежує право людей на проведення мирних зібрань. При введенні переліку місць, де тепер дозволено мітингувати, втрачається сам сенс права вільно збиратися там, де є необхідність привернути увагу до тієї чи іншої проблеми (принцип «безпосередньої видимості і чутності»). Встановлення такого переліку місць для публічних заходів є прямим обмеженням свободи мирних зібрань», - заявляють у Кримській польовій місії з прав людини.