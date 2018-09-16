Зайцева розгнівала мережу змінами у зовнішності (фото)

У мережі з'явилася маса гнівних коментарів з приводу того, що обличчя Зайцевої помітно округлилося.

Користувачі соцмереж звернули увагу на нові зміни у зовнішності Зайцевої. На думку користувачів, дівчина сильно поправилася в СІЗО.

Так, під свіжим фото Зайцевої з судового засідання, розміщеному в Facebook журналістки Тетяни Доцяк, з'явилася маса гнівних коментарів з приводу того, що обличчя Зайцевої помітно округлилося.

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"Підсудна в казематах наела собі таке .... обличчя, що у разі слідчого експерименту знадобиться кабріолет. Без бічних стекол", "Погано годують. Опухла від голоду... Чесно, покруглішла", - пишуть коментатори під фото.

«Зауважу: дівчина погладшала... ось вам і кровушка невинно убієнних!! І місто юристів Харків... і де немає справедливості!!», «Так поправилася», «Дівчинка від сліз зовсім пухнути стала бідненька!... », «Нормальну будку накусала...», «Розжиріла ..., напевно вдень і вночі про загиблих думає», - також пишуть в мережі, передає from-ua.com.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня 2017 року в Харкові на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова відбулося зіткнення «Лексуса» 20-річної Олени Зайцевої, який рухався на червоне світло світлофора, та автомобіля «Фольксваген Туарег», за кермом якого був 49-річний Геннадій Дронов.

Після зіткнення «Лексус» вилетів на тротуар і збив 11 пішоходів. На місці загинули п'ять людей, ще одна людина померла від травм у лікарні. Суд взяв під варту Дронова та Зайцеву на час проведення розслідування по справі. Перші аналізи показали наявність в організмі Зайцевої опіатів. Пізніше нарколог, який проводив огляд Зайцевої після аварії, зник.