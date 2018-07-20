У Харкові суд не може знайти лікаря-нарколога, який проводив первинний огляд Зайцевої - адвокат

Лікар не з’являється на судові засідання і не повідомляє про причину неявки.

У Харкові суд не може знайти лікаря-нарколога, який проводив первинний огляд учасниці смертельної ДТП на вулиці Сумській Олени Зайцевої.

Про це в коментарі УНІАН розповіла адвокат потерпілих Лариса Матвєєва.

Адвокат наголосила, що суд задовольнив її клопотання про допит у судовому засіданні лікаря-нарколога Олену Федірко, яка проводила первинний огляд після скоєння ДТП водія «Лексуса» Зайцевої.

«З’ясувалося, що вона же не працює в наркодиспансері. Ми запросили її місце реєстрації, отримали зазначені відомості від роботодавця, який був у неї останнім. Направили повістку за місцем її реєстрації, повістку не отримали. І ми направили за офіційним номером, який надав роботодавець, їй смс-повідомлення (така процедура передбачена в суді) про необхідність з’явитися на судове засідання для дачі пояснень у якості свідка. Проте його вона також проігнорувала , хоч відомості були, що смс-повідомлення доставлене та отримано», - наголосила Матвєєва.

Вона зауважила, що після цього було заявлене клопотання про привід свідка.

«Коли свідок ухиляється від свого обов’язку, а це є обов’язок, а не право, дати пояснення в суді, то є можливість застосувати привід. Це коли співробітники поліції приїжджають і забезпечують явку свідка саме на судове засідання. Доручили Київському відділу поліції, проте не змогли забезпечити явку на судове засідання, яке відбулося. Причини, як я зрозуміла, незнаходження її за місцем реєстрації. І де вона зараз перебуває, відомостей немає, тобто за якою адресою», - наголосила адвокат.

Матвєєва переконана, що Федірко знає про необхідність прибути до суду, оскільки смс на її телефон було доставлене, але не повідомляє причини неявки.

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«Не можна сказати за Федірко, чому саме вона не з’являється, можливо, є якісь об’єктивні причини, проте їх необхідно повідомити. Вона ж працювала в облнаркодиспансері, досить довго працювала, думаю, вона була допитана не раз у якихось справах у якості свідка, тобто вона знає процедуру, що необхідно просто повідомити, що ти хворієш, що з об’єктивних причин ти не зможеш бути присутнім. Такого повідомлення до суду ще не надходило жодного разу. Просто це небажання з’являтися до суду», - підкреслила Матвєєва.

Адвокат зазначила, що цей лікар-нарколог проводила первинний огляд Зайцевої після ДТП у жовтні 2017 року. Під час зовнішнього огляду вона виявила ознаки, які можуть бути кваліфіковані як ознаки наркотичного сп’яніння. У її присутності та під її керівництвом відбирали біологічні речовини Зайцевої для подальшого дослідження.

«Зазначена біологічна речовина, як з’ясувалося потім, була відібрана не в тій кількості, яка необхідна для повноцінного дослідження. Повноцінне дослідження вже були змушені проводити з залученням токсикологів і судових експертів, а могли це зробити на рівні облнаркодиспансера. Тому ці питання ми й хотіли з’ясувати: чому і з яких причин саме у такій кількості були відібрані кров та сеча, які саме ознаки вона виявила під час первинного огляду, чи був якийсь тиск на неї проведений, чи всі ті висновки, до яких вона дійшла, вона зробила самостійно, або вона відмовляється від них, якщо відмовляється, то з якої причини, оскільки вони (висновки – УНІАН) потім, я хочу акцентувати на цьому, знайшли своє підтвердження. Саме в токсикологічній експертизі, яка знайшла кодеїн та фенобарбітал», - підкреслила Матвєєва.

Захисник додала, що якщо лікар не зможе з’явитися з якихось причин до суду, то адвокати будуть використовувати ті матеріали, які зможуть знайти, «і які зараз знаходять вже в судовому провадженні».

Матвєєва додала, що наступне засідання Київського райсуду Харкова у справі про ДТП на вулиці Сумській призначене на 24 липня на 14.00 .

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня 2017 року у Харкові на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова сталося зіткнення «Лексуса» 20-річної Олени Зайцевої, що рухався на червоне світло світлофора, та автомобіля «Фольксваген Туарег», за кермом якого був 49-річний Геннадій Дронов.

Після зіткнення «Лексус» вилетів на тротуар та збив 11 пішоходів. На місці загинули п’ятеро людей, ще одна людина померла від травм у лікарні. Суд взяв під варту Дронова та Зайцеву на час проведення розслідування у справі. Перші аналізи, взяті після скоєння ДТП, показали наявність в організмі Зайцевої опіатів.