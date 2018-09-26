"Я досі не знаю імені замовника нападу": Гандзюк записала звернення з лікарняного ліжка (відео)

"Так, я знаю, що виглядаю зараз погано. Але, принаймні, мене лікують. І я точно знаю, що я виглядаю зараз набагато краще, ніж виглядають в Україні справедливість і правосуддя", - зазначила Гандзюк.

Херсонська активістка Катерина Гандзюк, яка отримала опіки понад 30% тіла внаслідок нападу на неї з кислотою, розповіла, що досі не знає ім'я замовника злочину.

Про це вона повідомила у відеозверненні, записаному з лікарняного ліжка, повідомляє "Громадське".

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Вона зазначила, що за останній рік в Україні сталося 40 нападів на громадських активістів, замовники жодного з яких не були названі. Половину з цих людей активістка знає особисто.

"Так, я знаю, що виглядаю зараз погано. Але, принаймні, мене лікують. Мене лікують добре українські лікарі. І я точно знаю, що я виглядаю зараз набагато краще, ніж виглядають в Україні справедливість і правосуддя. Тому що їх сьогодні не лікує ніхто", - наголосила Гандзюк.

Довідка УНІАН. 31 липня в Херсоні невідомий вилив сірчану кислоту в обличчя Гандзюк. Інцидент стався біля під'їзду її будинку. Жінку з хімічними опіками понад 30% тіла госпіталізували. Зараз Гандзюк перебуває на лікуванні в Київському міському опіковому центрі.

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Поліція кваліфікувала напад на Гандзюк як замах на вбивство, вчинене з особливою жорстокістю. У справі Гандзюк йдеться про те, що на неї напали на замовлення представників правоохоронних та державних органів - відповідний фрагмент документа опублікував у Facebook генеральний прокурор України Юрій Луценко.

За підозрою в скоєнні замаху було затримано п'ятьох осіб. За даними поліції, керував ними 41-річний житель Херсонської області, колишній учасник АТО, який останнім часом займався громадською діяльністю і є засновником місцевої організації учасників АТО.