Організатор нападу на Гандзюк мовчить про замовника - Луценко

Генпрокурор зазначив, що ключове питання стосується того, хто організовував і замовляв напад.

Генпрокурор України Юрій Луценко розповів про хід розслідування нападу на активістку Катерину Гандзюк.

Луценко розповів, що по кейсу Гандзюк існують дві справи. Про це Луценко розповів у інтерв'ю "Цензор.нет".

"Перше – по виконавцям, його веде поліція, і до матеріалів цієї справи у СБУ є повний доступ. І друга справа – по замовникам, її веде СБУ. Прокурорська група по цій справі при необхідності координує їх дії. І позавчора ми перебували на стадії, коли з чотирьох затриманих у справі троє чітко показували про свою роль у вчиненні злочину. Один з них купував кислоту, виконував замах, і на його руках виявлені сліди хімічних опіків. Хімічні речовини знайдені; ми знаємо, де їх зберігали, переливали", - заявив він.

Генпрокурор зазначив, що ключове питання стосується того, хто організовував і замовляв цю справу.

"Організатора ми бачимо – і до вчорашнього дня він мовчав. Від його найближчих свідчень у СБУ залежить відповідь, хто замовник", - заявив Луценко.

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Він також нагадав, що Гандзюк і її представники наполягали на тому, щоб саме Служба Безпеки України встановлювала замовника.

"Тому я прийняв рішення зареєструвати ще одну справу – про замовника. І доручив її СБУ. Звичайно, під процесуальному наглядом ГПУ", - додав він.

Довідка УНІАН. 31 липня у Херсоні невідомий вилив сірчану кислоту в обличчя керуючої справами Херсонської міськради Гандзюк. Інцидент стався біля під'їзду її будинку. Жінку з хімічним опіком більше 30% тіла було госпіталізовано. В даний час Гандзюк знаходиться на лікуванні у Київському міському опіковому центрі. 26 серпня активісти повідомили, що стан Гандзюк погіршився.

Поліція кваліфікувала напад на Гандзюк як замах на вбивство, вчинений з особливою жорстокістю. У справі Гандзюк говориться, що на неї напали на замовлення представники правоохоронних та державних органів - відповідний фрагмент документа опублікував у Facebook генпрокурор України Юрій Луценко.

У справі про напад на Гандзюк фігурують 5 підозрюваних.