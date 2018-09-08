Разом з тим президент Петро Порошенко зауважив, що пишається освітою, здобутою в Україні.

Президент Петро Порошенко закликав молодь повертатись в Україну після навчання за кордоном.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав під час спілкування зі студентами Вінницького національного технічного університету.

Президент зауважив, що пишається освітою, здобутою в Україні.

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“Я пишаюсь українською освітою і вважаю, що освіта, яку я здобув на факультеті міжнародних відносин і міжнародного права, є не гіршою, ніж в найкращих університетах світу”, - сказав Порошенко.

Він також вважає нормальним й навчання в інших країнах.

“Хоче хтось вчитись за кордоном - нічого страшного в цьому немає. В окремих країнах ціни на навчання нижчі, ніж на комерційних напрямках в Україні. Але обов’язково поверніться. Адже саме від вас залежить доля України”, - сказав Порошенко.

Раніше УНІАН повідомляв, що доньки-двійнята президента України, які в цьому році закінчили навчання в школі, здобуватимуть вищу освіту в Лондоні. Економічну спеціальність на факультеті "Школа Слов'янських та Східноєвропейських досліджень" в University College London обрала Олександра, в той час як Євгенія буде вивчати анімацію в Лондонському університеті мистецтв.