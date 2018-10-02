День вчителя в Україні: дата і традиції свята

Оскільки День вчителя є вихідним, то в школах діти вітають своїх педагогів у п'ятницю, або суботу, що передують святу.

День вчителя в Україні традиційно відзначають у першу неділю жовтня, тому це свято з "плаваючою" датою. День вчителя у 2018 році випадає на 7 жовтня.

Оскільки саме свято завжди є вихідним днем, то в школах учні висловлюють свою подяку і вітають педагогів у п'ятницю, або суботу, що передують святу.

Коли відзначають день вчителя в Україні і світі:

Всесвітній день вчителя відзначають відносно недавно. Свято було започатковане в 1994 році за рішенням ЮНЕСКО і Міжнародної організації праці. Всесвітній день вчителя завжди відзначають 5 жовтня. В Україні та деяких країнах колишнього СРСР це свято має "плаваючу" дату. В Україні День працівників освіти згідно з указом президента від 11 вересня 1994 року відзначається в першу неділю жовтня.

Традиції у День вчителя:

Традиційно в цей день в багатьох школах проводять День самоврядування. У п'ятницю перед святом старшокласники самі проводять уроки у менших класах. Також є традиція скорочувати навчальний день і після уроків запрошувати педагогів на підготовлений учнями святковий концерт. Готуючи такий концерт, діти намагаються зробити так, щоб приємно здивувати своїх вчителів.

Що подарувати і як привітати вчителя:

Зазвичай учні дарують вчителям букети квітів, підписані вітальні листівки від всього класу, або готують стінгазети відповідної тематики. Оригінальними подарунками на День вчителя будуть ті, які діти виготовлять власноруч.

Також вчителям дарують якісь дрібнички в клас, де вони зможуть ними користуватися разом з учнями. Або невеликі предмети декору чи сувеніри на тему Дня вчителя, щоб прикрасити класну кімнату.

Доречний подарунок на День вчителя - комп’ютерний аксесуар, флешка, комічний килимок для мишки або навушники.

Крім цього, підходящими будуть у подарунок канцелярське приладдя. Якщо ж учень бажає особисто від себе привітати улюбленого педагога, то в цьому випадку підійде книга і знову ж таки - квіти, можливо, разом з цукерками.

Варто зазначити, що на передодні свята ціни на букети у квіткових крамницях значно зростають.