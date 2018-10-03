Стали відомі детальні характеристики катерів Island, які США передали Україні (відео)

Катери передаються безоплатно - Україна платить тільки за їхню підготовку до відплиття, навчання екіпажів, транспортування в Одесу і за гарантію.

В кінці вересня США передали Україні два катери класу Island, які за своїми характеристиками дозволяють патрулювати води Чорного і Азовського морів, виконуючи двотижневі рейди.

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"Військова історія України" на своєму YouTube-каналі опублікувала відеоінфографіку про те, які саме судна отримали ВМС України, які їхні технічні дані та іншу інформацію.

Катери розвивають швидкість до 55 км/год, на них будуть встановлені українські артсистеми, американські системи зв'язку і навігації. Будуть проведені заміни та ремонт рухових систем.

Передача катерів затягнулася на п'ять років (з урахуванням того, що в Одесі вони будуть ще приблизно через рік) через бюрократичні процедури та необхідність зміни законодавства України.

Також доступно пізнавальне відео про десантно-штурмовий катер Кентавр-ЛК. Одним з пріоритетних напрямків діяльності нової бази ВМС України в Бердянську буде нейтралізація російської загрози в Азовському морі.

Як повідомляв УНІАН, 27 вересня на базі Берегової охорони армії США в Балтіморі відбулася церемонія передачі Україні двох катерів класу Island. За планом, кораблі повинні прибути в Україну в серпні-вересні 2019 року і будуть базуватися в Одесі.