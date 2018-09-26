США у четвер передадуть Україні два патрульні катери класу Island

На церемонії будуть присутні віце-адмірал Берегової охорони США Майкл Макалістер і президент України Петро Порошенко.

27 вересня в США за участі президента України Петра Порошенка відбудеться церемонія передачі двох патрульних катерів класу Island від США.

Про це йдеться в оголошенні на офіційному сайті Головного офісу Берегової охорони США, передає УП.

Як йдеться в оголошенні, на найближчий четвер у Балтиморі запланована передача двох 30-метрових катерів - Drummond та Cushing.

На церемонії будуть присутні віце-адмірал Берегової охорони США Майкл Макалістер і президент України Петро Порошенко.

Обидва патрульні катери побудовані 40 років тому, здатні виходити в море при потужних штормах, і виконувати покладені на них завдання у складних умовах, вести вогонь.

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Передача двох озброєних катерів Берегової охорони виникла у зв'язку зі зростанням напруги між Україною та РФ в Азовському морі протягом останніх тижнів. І Київ, і США звинувачують Москву у втручанні в українське судноплавство в регіоні.

"США засуджують переслідування Росії щодо міжнародних перевезень в Азовському морі та Керченській протоці", - заявила речниця Держдепу Хізер Науерт у заяві наприкінці минулого місяця.

"З квітня РФ затримала сотні комерційних суден, і останніми тижнями зупинено щонайменше 16 комерційних кораблів, які намагалися дістатися до українських портів", - додала вона.

Нагадаємо, у березні цього року журналісти програми "Схеми" випустили розслідування, в якому йшлося, що ввезення із США двох патрульних катерів класу Island формально затягується українською владою з 2014 року шляхом бюрократичних процедур. При цьому журналісти припустили, що справжньою причиною цьому може бути комерційний інтерес заводу Петра Порошенка «Кузня на Рибальському», який будує на державне замовлення катери.

Журналісти також дізналися, що катери виробництва заводу Порошенка за характеристиками будуть слабшими ніж американські, але коштують ушестеро більше.