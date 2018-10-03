УПЦ МП відряджала до Києва "православних тітушок" з метою зриву переговорів про отримання томосу

Акції з блокування резиденції екзархів Константинополя у Києві представниками УПЦ МП зірвали блогери.

У Службі безпеки України підтверджують інформацію волонтерів, що УПЦ МП відряджала до Києва так званих "православних тітушок" для зриву переговорів про отримання томосу.

Про це на брифінгу заявив заступник голови СБУ Віктор Кононенко, відповідаючи на запитання УНІАН, чи справді УПЦ МП відряджала так званих "православних тітушок" до столиці з метою блокування резиденції екзархів Константинополя у Києві, про що днями повідомляли волонтери у соціальних мережах.

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"Дійсно так, у понеділок були проведені перші акції за рахунок прихожан Житомирської єпархії та Києва. У вівторок такої акції вже не відбулося, напевно, завдяки реакції блогерів, які завчасно попередили, що таке може бути", - сказав Кононенко і додав, що надалі УПЦ МП припинила ці спроби, хоча вони мали бути щоденними і масовими.

За словами Кононенка, СБУ відслідковує подібні акції, "але супроводжувати їх ми не можемо на тій підставі, що вони діють у межах чинного законодавства".