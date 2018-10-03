У СБУ висловилися про можливість кримінальної відповідальності за подвійне громадянство

Попри заборону подвійного громадянства в Україні покарання за це правопорушення не передбачено законодавчо.

Законодавці мають визначитися з покаранням за подвійне громадянство.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив заступник голови СБУ Віктор Кононенко.

Так він відповів на запитання журналістів щодо видачі угорських паспортів громадянам України на Закарпатті і закликами приховувати це від української влади.

“Тут потрібно виходити з кількох аспектів. По-перше, подвійне громадянство у нас заборонене, але кримінальної відповідальності за нього немає. І тому нашим законотворцям треба визначитися, чи є це кримінальною відповідальністю чи ні. Ми однозначно відслідковуємо процеси на Закарпатті з метою недопущення проявів сепаратизму, недопущення злочинів, пов’язаних з посяганням на територіальну цілісність України”, - сказав Кононенко.

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Як повідомляв УНІАН, про видачу угорських паспортів українцям на Закарпатті стало відомо із відеозапису, що з'явився в інтернеті. Люди на відео на тлі угорського прапора зачитують текст присяги громадянина Угорщини. Потім угорський дипломат закликає їх приховувати від державних структур України факт отримання угорського громадянства.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що Україна може вислати угорського консула з Берегового і не відступиться від реалізації проукраїнської політики на Закарпатті.

Його угорський колега Петер Сійярто у відповідь висловився з погрозами вдатися до нових заходів з перешкоджання європейській та євроатлантичній інтеграції України.

Сьогодні, 3 жовтня, Клімкін заявив, що в Україні потрібно розпочати ґрунтовну дискусію з питання подвійного громадянства. Він переконаний, що можна знайти рішення, яке не зашкодить людям з подвійним громадянством і звільнить їх від потреби приховувати його.

Також Клімкін зазначив, що угорський консул у Береговому і його керівники в Будапешті «прекрасно знали, що ми маємо заперечення проти надання нашим громадянам другого громадянства, оскільки Конституція та законодавство України передбачають тільки одне-єдине – українське».

«Те, що у нас не передбачено ні кримінальної, ні адміністративної відповідальності за подвійне громадянство, суті справи не міняє. Порушення залишається порушенням, а недружні дії – недружніми», - наголосив він.