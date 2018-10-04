Вбивцю полковника СБУ Хараберюша засудили до 12 років тюрми

Розслідування щодо організаторів та інших співучасників теракту триває.

Іллічівський районний суд Маріуполя засудив до 12 років позбавлення волі жительку Донецька Юлію Прасолову за вбивство полковника Служби безпеки України Олександра Хараберюша.

Про це повідомила прес-служба СБУ. За словами голови СБ України Василя Грицака, наразі вирок отримала безпосередня виконавиця злочину, на черзі замовники та куратори організації цього зухвалого вбивства.

"Ми добре знаємо де перебуває той, хто готував вбивство нашого побратима – "керівник" "Центру спецоперацій МГБ ДНР" Василь Євдокимов на прізвисько "Лєнін", - підкреслив голова СБУ.

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"Хай чекає. Або лава підсудних за українським законодавством, або безіменний мавзолей на околицях Донецька, оскільки для росіян він вже відпрацьований матеріал", - додав Грицак.

Як повідомляв УНІАН, 31 березня 2017 року близько 8.30 ранку у житловому кварталі Маріуполя було підірвано автомобіль, в результаті чого загинув заступник начальника головного відділу контррозвідки Управління СБУ в Донецькій області, полковник Олександр Хараберюш.

Виконавцем злочину була громадянка України Юлія Прасолова, що діяла у змові з учасниками терористичної організації "ДНР". Діючи за їх вказівками та інструкціями, вона прикріпила саморобний вибуховий пристрій на магнітній основі до днища автомобіля, яким користувався загиблий. Упевнившись, що Хараберюш сів за кермо автомобіля та розпочав рух, Прасолова зателефонувала на номер оператора мобільного зв’язку, встановлений у вибуховому пристрої, чим активувала його. Офіцер втратив обидві ноги і через велику крововтрату помер в автомобілі швидкої допомоги. У нього залишилося двоє дітей, молодшій доньці було тоді два роки.

За даними слідства, мотивом вчинення злочину було припинення ефективного виконання потерпілим своїх службових обов’язків у районі проведення антитерористичної операції, а метою – залякування населення Донецької області і співробітників правоохоронних органів.