Початок тижня Україна зустріне з морозами і снігом

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Згідно з прогнозом, температура вночі знизиться до 2-7° морозу, вдень очікується 0-5° морозу, в Карпатах температура знизиться до 4-9, вдень 2-7 морозу.

У Києві, у понеділок очікується невеликий сніг, на дорогах - ожеледиця. Температура вночі знизиться до 3-5° морозу, а вдень 0-2° морозу.

У Криму завтра очікується дощ з мокрим снігом, вночі можливі сильні опади, нічна температура становитиме від 2° морозу до 3° тепла, а вдень - 0-6° тепла.

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На вівторок, 6 січня, прогнозують зниження температури вночі та вдень до 7-13°, в Карпатах - до 15° морозу; на Закарпатті та в Криму вночі 4-10°, вдень 2-8° морозу.

У Києві, 6 грудня очікується зниження температури вночі та вдень до 8-10° морозу, сильних опадів не передбачається. На дорогах очікується ожеледиця.

В цілому ж по Україні синоптики не прогнозують сильних опадів, лише в карпатському регіоні очікується невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця.