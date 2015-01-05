Cвященик УПЦ визволив з ЛНР українського військовополоненого з Волині

Як повідомив “УНІАН-Релігії” настоятель Свято-Іллінського храму Ю.Зарафутдінов, у Луганську після двогодинних перемовин йому передали мешканця cела Борочиче Горохівського району Волинської області В.Холонівця.

“Зараз Валерій зі мною, почувається піднесено. Каже, що у полоні молився і просив Бога, щоб скуштувати на Різдво домашньої куті. Передача військовополоненого відбувалася на блокпосту, під прицілами снайперів. Але все вже у минулому. Про визволення нашого хлопця молилися усім селом”, - розповідає отець Юрій.

За словами священика, до визволення В.Холонівця також долучився протоієрей Микола Ковальчук - настоятель Свято-Михайлівського храму УПЦ у селі Несвіч Луцького району Волинської області.

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За інформацією Ю.Зарафутдінова, В.Холонівець перебував у полоні з 15 жовтня 2014 р., а мобілізований був у cерпні 2014 р.

“Коли я побачив відеоролик на YouTube, де хлопець із нашого села розповідав про те, що він у полоні, то вирішив домагатися його визволення. Його мама – наша вірянка, дуже страждала, було важко бачити її біль. До того, як Валерій був мобілізований, ми разом із ним у нашому храмі молилися Богу. Я простий священник із села, але вірю у те, що на все воля Божа. Просто сів у машину і вирушив визволяти Валеру. Я не занав, чи вийде у мене це, але знав: якщо вийде, це принесе велику радість рідним хлопця”, - розповів Ю.Зарафутдінов.

Також він додав, що визволення В.Холонівця відбулося без обміну військовополоненими. Між тим, керівництво ЛНР раніш хотіло обміняти В.Холонівця на своїх людей.

“Думаю, що сама великомучениця Анастасія нам допомогла. Так співпало, визволення Валерія відбувалося 4 січня, коли Православна Церква вшановує пам'ять святої Анастасії Узорішительниці, якій моляться про визволення ув'язнених. Також у Луганську нам допомагали місцеві священники Української Православної Церкви, за що ми їм дуже вдячні”, - підсумував Ю.Зарафутдінов.