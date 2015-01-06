Теракти в Одесі могли організувати політичні клани для дестабілізації ситуації в місті – активісти

Хто це зробив – не відомо. Водночас громадські активісти не виключають, що це могли зробити політичні клани, щоб дестабілізувати ситуацію в області, забезпечити заміну місцевої влади на шляху до майбутніх виборів.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

"Це може бути спроба політичних кланів, які ведуть битву між собою паралельно з війною з Росією, використовувати ось такі вибухи для дестабілізації ситуації в Одесі і тим самим дати привід для зміни певних вищих посадових осіб області, починаючи від губернатора і закінчуючи там начальником управління внутрішніх справ області. І про це постійно говорять", - заявив активіст ради громадської безпеки Марк Гордієнко.

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"На жаль, поки що немає жодних прямих підтверджень причетності російських диверсантів до всіх без виключення терактів, які відбувалися на території Одеської області. Що стосується центрів волонтерів, які підривали, здається, вже всі, то тут не можна виключати, що це справа рук когось з владних кабінетів. Ситуація в країні і так дуже нестабільна і це може грати на руку тим, хто буде, можливо, йти на вибори восени цього року", - говорить керівник Одеського обласного осередку "Правого сектора" Сергій Стерненко.