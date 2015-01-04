В Одесі стався вибух в офісі Координаційного центру допомоги бійцям АТО

23:28, 04 січня 2015
Суспільство
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В Одесі пролунав вибух в офісі "Координаційної ради громадських організацій".

Facebook

Про це на своїй сторінці у Facebook інформує спільнота "Автомайдан Одеса".

"Прогримів вибух на Гімназичній, 3. Підірвали "Координаційна рада громадських організацій", постраждалих немає", - сказано в повідомленні.

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Міліція була на місце через хвилину після вибуху - патрульні знаходилися поруч за викликом.

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