В Одесі стався вибух в офісі Координаційного центру допомоги бійцям АТО
23:28, 04 січня 2015Суспільство
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В Одесі пролунав вибух в офісі "Координаційної ради громадських організацій".
В Одесі стався вибух в офісі "Координаційної ради громадських організацій" / Facebook
Про це на своїй сторінці у Facebook інформує спільнота "Автомайдан Одеса".
"Прогримів вибух на Гімназичній, 3. Підірвали "Координаційна рада громадських організацій", постраждалих немає", - сказано в повідомленні.
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Міліція була на місце через хвилину після вибуху - патрульні знаходилися поруч за викликом.
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