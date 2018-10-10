Кабмін схвалив створення нового загону ДПСУ на кордоні з Росією

Раніше у Генштабі ЗСУ назвали диверсію найбільш ймовірною причиною вибухів на арсеналі у Чернігівській області.

Кабінет міністрів України схвалив створення бюджетної установи «Шосткинський прикордонний загін Державної прикордонної служби України (військова частина 1569)». Як передає кореспондент УНІАН, відповідне розпорядження ухвалено на засіданні уряду. Рішення ухвалено без обговорення. Читайте такожУ ДПСУ повідомляють про чергову лазерну атаку окупантів проти прикордонників Шосткінський прикордонний загін, відповідно до його назви, буде діяти в Сумській області. Раніше у Генштабі ЗСУ назвали диверсію найбільш ймовірною причиною вибухів на арсеналі у Чернігівській області. В нацполіції також зазначили, що одна з основних версій причин пожежі на військових складах під Ічнею – дії російських диверсантів.

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