Кабмін схвалив створення нового загону ДПСУ на кордоні з Росією
14:33, 10 жовтня 2018Суспільство
2291 0
Раніше у Генштабі ЗСУ назвали диверсію найбільш ймовірною причиною вибухів на арсеналі у Чернігівській області.
ДПСУ формує новий загін на кордоні з РФ / фото dpsu.gov.ua
Кабінет міністрів України схвалив створення бюджетної установи «Шосткинський прикордонний загін Державної прикордонної служби України (військова частина 1569)».
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне розпорядження ухвалено на засіданні уряду. Рішення ухвалено без обговорення.
Читайте такожУ ДПСУ повідомляють про чергову лазерну атаку окупантів проти прикордонників
Шосткінський прикордонний загін, відповідно до його назви, буде діяти в Сумській області.
Раніше у Генштабі ЗСУ назвали диверсію найбільш ймовірною причиною вибухів на арсеналі у Чернігівській області.
В нацполіції також зазначили, що одна з основних версій причин пожежі на військових складах під Ічнею – дії російських диверсантів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter