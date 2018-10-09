У Генштабі ЗСУ назвали диверсію найбільш ймовірною причиною вибухів на Чернігівщині

За фактами вибухів військова прокуратура відкрила кримінальне провадження.

Заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України генерал-майор Родіон Тимошенко назвав диверсію найбільш імовірною причиною вибухів на арсеналі у Чернігівській області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Тимошенко сказав на брифінгу в Києві.

"Найбільш імовірно - це диверсія", - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 9 жовтня, вночі на території 6-го арсеналу Міноборони поблизу смт Дружба в Ічнянському районі Чернігівської області сталися вибухи, що спричинили пожежу. Створено оперативний штаб ДСНС, поліції та Нацгвардії.

Закрито повітряний простір в радіусі 30 км, призупинено рух залізничного та автомобільного транспорту.

Евакуйовано близько 12 тис. осіб.

За фактами вибухів на складах боєприпасів у Чернігівській області військова прокуратура Центрального регіону відкрила кримінальне провадження за ч.3 ст.425 Кримінального кодексу України «Недбале ставлення військової службової особи до служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану», що карається позбавленням волі на строк від п’яти до семи років.